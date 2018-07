SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato del circolo del Partito di Rifondazione Comunista di San Benedetto.

“Nei mesi scorsi il circolo sambenedettese di Rifondazione Comunista si è attivato, a seguito delle numerose richieste ricevute dai cittadini, per cercare di porre rimedio alla situazione di sostanziale abbandono in cui versava il parchetto di via Zara, luogo che da più di vent’anni ospita la nostra annuale Festa Rossa. Oggi possiamo dire con soddisfazione di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: grazie alla mobilitazione dei residenti, al nostro contributo economico ed organizzativo e alla collaborazione del Comune di San Benedetto il parco è ora dotato di due nuove panchine (finanziate dal circolo di Rifondazione Comunista con i ricavi della scorsa Festa Rossa), di un nuovo impianto di illuminazione, di nuovi pini recentemente piantumati e di scivoli per facilitare l’uso dei marciapiedi.

Proprio per celebrare l’avvenuta riqualificazione della pineta di via Zara ed il successo dell’iniziativa politica portata avanti nell’ultimo anno abbiamo organizzato una piccola inaugurazione presso il parco stesso, svoltasi nel pomeriggio di sabato 14 luglio, alla quale hanno preso parte i nostri militanti, l’assessore Andrea Traini e alcuni residenti della zona. Abbiamo così avuto modo di ringraziare nuovamente i cittadini che si sono impegnati al nostro fianco per ottenere questo risultato, con i quali abbiamo intenzione di continuare a collaborare ascoltando le loro proposte e attivandoci per realizzarle, con l’obiettivo di rendere ancora migliore una delle pinete più importanti della nostra città.”

