GROTTAMMARE – In attesa del Festival Anime Buskers, che si terrà al Paese Alto di Grottammare dal 20 al 22 luglio, i musicisti inglesi saranno in Italia già dal 17 luglio per un workshop musicale, il Launch Party al Geko e l’Opening Party a Grottammare bassa.

Saranno Adam Beattie e Chris McComish a tenere il Workshop musicale il 17, 18 e 19 luglio, destinato a ogni livello ed età.

Il corso di chitarra e percussioni sarà suddiviso in 5 ore di teoria, 2 ore e mezzo di prove e una esibizione finale durante Anime Buskers on the beach. Alle lezioni sarà sempre presente un’interprete madrelingua.

Mercoledì 18 il Geko Summers live ospiterà la festa di presentazione dell’edizione 2018 del Festival Anime Buskers. Al Launch Party si esibirà il gruppo Mojo Hand, il live inizierà alle 22:30.

Come ogni festival inglese che si rispetti, non poteva mancare l’Opening party del Festival Anime Buskers. Anime Buskers on the Beach sarà una serata di musica itinerante che si svolgerà il 19 luglio, dalle 19 in poi in cinque attività (Osteria Infinito, Di Nuovo Cin Cin Bar, Bistrot Kursaal, Pub Osterix, Pub Dillà) di Grottammare bassa. Si esibiranno Adam Beatti & The Consultants; Band of Burns, Bouche, Brooke Sharkey, Gabriel Moreno & The Quivering Poets, Garance & Le Mitochondries, Kenney and Kilcawley; Mojo Hand; Pat Dam Smyth; Sarah Johnns; Tantz; The Hoffman trio; The Langan Band; Theo Bard.

