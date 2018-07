Dalle prime indiscrezioni la ragazza sarebbe stata aggredita. È stata portata in ospedale per le cure mediche. Indagano i carabinieri

GROTTAMMARE – Brutto episodio dopo i fuochi di San Paterniano a Grottammare, poco dopo la mezzanotte del 16 luglio.

Una ragazza di trent’anni, di origine tunisina, è stata trovata a terra, tramortita, da alcuni passanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto il personale sanitario della Misericordia e i Vigili Urbani.

Dalle prime indiscrezioni la ragazza sarebbe stata aggredita dal ragazzo per motivi ancora da chiarire. È stata portata in ospedale per le cure mediche.

Indagano i carabinieri sulla vicenda.

