SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà domenica 15 luglio a Porto D’Ascoli il mercatino “Occasioni D’Estate”, un evento organizzato dalla Confartigianato Ascoli e Fermo con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il supporto logistico della Teor.

“Si tratta – riferisce Mario Armuzzi, presidente commercio su aree pubbliche della Confartigianato AP-FM – di un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per rivitalizzare le nostre attività nel cuore della stagione balneare. Domenica i numerosi turisti avranno infatti l’occasione di passeggiare in Via Mare e in Via Laureati tra espositori con merci dalla A alla Z, casalinghi, intimo, calzature, gastronomia. Una ricca proposta in cui anche piccoli produttori artigiani troveranno il loro posto”.

Il mercatino, che si svolgerà dalle 15 alle 24, vedrà il suo momento ufficiale di inaugurazione alle 18.30 alla presenza dei vertici della Confartigianato AP-FM e dell’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.

