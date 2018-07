Per l’appunto, all’esposizione parteciperanno la maggior parte dei soci (amatori e non) del fotoclub e, vista la volontà di non limitare nessun artista, è stato scelto di tenere un “tema libero”

GROTTAMMARE – Per l’estate 2018, l’associazione “Photo Art Club Grottammare” ha deciso di rendersi protagonista dell’organizzazione di una mostra fotografica nella sala MIC del Kursaal, con il titolo di “Photo Art si mostra”.

Per l’appunto, all’esposizione parteciperanno la maggior parte dei soci (amatori e non) del fotoclub e, vista la volontà di non limitare nessun artista, è stato scelto di tenere un “tema libero”, in modo da far esprimere a chiunque la propria idea di fotografia: verranno esposte, da ben 25 fotografi, circa 90 foto di diverso genere fotografico.

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 10 luglio, alle 18, in piazza Kursaal, davanti alla sala d’esposizione e con un piccolo rinfresco. Siamo lieti della partecipazione del primo cittadino di Grottammare, Enrico Piergallini, che si presterà ad aprire l’evento.

L’esposizione durerà dal 10 al 22 luglio. Per visionare le immagini si potrà accedere nella sala MIC dalle 16.30.

I nomi dei fotografi che esporranno le proprie opere sono i seguenti: Giorgio Cameli, Michele Centonza, Luigina Cicconi, Nazzareno Contiero, Stefano Fabbioni, Paolo Illuminati, Valerio Incipini, Stefano Iobbi, Davide Marconi, Alessandro Michetti, Rodolfo Nasini, Alex Olivieri, Giovanni Policardi, Luca Ricci, Francesco Rossi, Angelo Sparapassi, Andrea Tartaglini, Matteo Totta, Gennaro Marano, Maurizio Verdecchia, Laura Cipolloni, Giacomo Lori, Daniele Persico, Nello Sorrentino, Matteo Trionfi.

L’associazione “Photo Art Club Grottammare” si è costituita nell’ottobre del 2017. Nata con lo scopo di far riunire gli appassionati di fotografia e creare un luogo di ritrovo dove poter discutere della propria passione senza limiti, ha cercato, con successo, di tenere un calendario di eventi abbastanza folto.

Il fotoclub, infatti, si riunisce ogni da martedì al Dep Art (nel piazzale della stazione di Grottammare) al fine di visionare documentari sulla fotografia, per uscite fotografiche in zona ed anche per i contest associativi interni (questo mese c’è un contest nazionale a premi, partecipate! potete trovare tutte le informazioni sulla pagina facebook dell’associazione).

In questa prima metà del 2018, “Photo Art” è divenuta una piccola realtà che, ad oggi, ha già organizzato diversi eventi fotografici. Spicca tra tutti la partecipazione alla nota manifestazione grottammarese del “Presepe Vivente” (edizione 2017), ma sono stati interessanti anche gli eventi associativi sparsi per il territorio italiano, infatti il fotoclub è riuscito ad organizzare giornate alle Cinque terre, in Val d’Orcia, a Castelluccio di Norcia ed a Rocca Calascio. Inoltre, poiché il club fotografico si riunisce spesso (ogni martedì, con una serata a tema), ci sono in curriculum anche parecchie uscite fotografiche nella provincia del Piceno e zone limitrofe (Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Ripatransone, la Maiella, campo Imperatore, ecc.) con i temi più svariati: dallo paesaggio al ritratto ambientato, dallo “steel wool” allo “steel life”.

