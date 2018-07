Capitaneria di Porto in azione per le ricerche con un gommone e dei sommozzatori. Anche due amici dello straniero si erano buttati ma sono riemersi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tensione nel pomeriggio del 3 luglio in Riviera.

Un gambiano di 26 anni, ospite di un centro di prima accoglienza dell’entroterra, risulta disperso dopo essersi gettato dal pennello dell’Albula per un bagno in mare. Con lui si erano gettati altri due stranieri, amici suoi, che però sono riemersi dalle acque e hanno, però, constatato che il loro amico non riemergeva più.

Nonostante il divieto che vige di non recarsi in quel punto, i tre avevano deciso di fare un bagno rinfrescante ma per uno di loro, purtroppo, la situazione si è fatta davvero complicata.

Allertata la macchina dei soccorsi. In azione la Capitaneria di Porto sambenedettese, con gommone e sommozzatori.

AGGIORNAMENTO ORE 21 Ancora nessuna traccia del 26enne originario del Gambia. Proseguono le ricerche in mare ma s’interromperanno quando verrà a mancare la visibilità. Di notte si proseguirà con un pattugliamento in superficie per poi attendere l’alba per riprendere nuovamente le ricerche in acqua. Con il passare delle ore cresce il timore per la sorte del ragazzo.

