Quando andiamo in palestra, che sia per la lezione di Yoga o per quella di Pilates, o quando andiamo al parco per una corsa o per una semplice passeggiata tonificante con le amiche, tutte noi cerchiamo un abbigliamento confortevole, coprente e che aiuti la traspirabilità della pelle.

Per questo, è importante scegliere, tra i modelli di tute sportive per donne, quello che meglio si adatti alle nostre esigenze personali e a quelle dell’attività che stiamo andando a praticare: più ampio e comodo per il running o più aderente per sentirci bene in ogni asana?

In ogni caso, ognuna di noi punterà ad avere uno stile inconfondibile, che sia retrò o moderno, esclusivamente sportivo o da indossare tutti i giorni.

Le Proposte di Freddy:

Freddy propone la Tuta Comfort Fit, realizzata in French Terry Stretch per una migliore vestibilità e una maggiore traspirabilità di pelle e tessuti.

La giacca (di colore verde chiaro e con inserti a contrasto) è corredata di zip per tutta la lunghezza e di un cappuccio doppiato in tessuto abbinato al colore dei pantaloni (nero). Le tasche sono due e a marsupio.

Il pantalone, morbido sui fianchi, ha il fondo dritto che va leggermente stringendosi, la coulisse in vita e due tasche interne. Esiste anche nella variante pantalone blu e felpa bianca, pantalone Parisian Night e felpa Jazzy (una tonalità del fucsia) o interamente nera.

Per gli appassionati del marchio fornitore ufficiale dei protagonisti della trasmissione Amici, che cerchino qualcosa di diverso dalla classica tuta, invece Freddy propone una simpatica Tuta in French Terry fiammato con felpa a zip asimmetrica. La vestibilità è regular, il tessuto è Flamed French Terry; il pantalone presenta dei maxi polsini con elastico, una vita in costina e due tasche interne. La felpa, oltre alla zip asimmetrica, si caratterizza per uno scollo a barchetta, i maxi polsini e il fondo in costina. Esiste solo nel colore nero.

Le proposte di Decathlon:

Decathlon ti offre la possibilità di creare la tua tuta preferita, mixando capi di collezioni differenti.

Per la felpa, le possibilità sono numerose. Si parte dalla classica Felpa Donna Pilates Gym 100, con collo a giro, polsini e fondo in costina, disponibile nei colori rosa, grigio chiaro e verde palude. Ideale per il Pilates, la puoi indossare in qualsiasi momento della giornata e per qualsiasi altra attività sportiva in cui desideri sentirti a tuo agio in tutti i movimenti.

Un altro modello è la Felpa Donna Cappuccio Pilates Gym 500, estremamente più calda della precedente, dotata appunto di cappuccio con coulisse, elastico ai polsini e sul fondo. Una zip consente di aprirla interamente per indossarla e levarla o semplicemente per rifrescarsi nei momenti di maggiore sforzo fisico; le due tasche laterali sono piuttosto ampie.

Se cerchi, invece, un modello più “tecnico”, allora la Felpa Calcio Donna T500 di Kipsta è ideale per te. Di taglio aderente, finemente curata nei dettagli, si caratterizza per degli inserti grigio chiari sugli avambracci e celeste sulle spalle, sui polsini e nell’interno delle due tasche laterali. Una zip celeste offre un ulteriore tocco di vivacità a questa felpa grigio scuro. Nella stessa collezione, puoi acquistare anche il pantalone.

A proposito di pantaloni, oltre ai classici leggings, da Decathlon, puoi trovare anche molti altri pantaloni di tuta, come i 500 Gym Fit, con vestibilità regular, con tassello sul cavallo e taschino interno per le chiavi. Li trovi nel colore nero o in quello grigio melangé.

Per le sedute di Yoga o di Pilates, vi sono i praticissimi Pantaloni Donna Yoga Cotone Bio, estremamente morbidi, con fascia alta, che si può risvoltare e che ha lo scopo di dare solidità alla zona addominale. Proprio per questo motivo, i pantaloni di Decathlon possono essere utilizzati anche dalle donne incinte. Sono elegantissimi nella versione in nero con fascia lilla e in quella in grigio scuro con fascia rosa, ma esistono anche neri con fascia grigio scuro, blu navy con fascia blu asfalto o interamente bianchi.

