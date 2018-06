MONTEPRANDONE – La bandiera italiana e il vessillo di Monteprandone, a Goteborg: li farà sventolare l’Under 13 dell’Handball Club. Poco più di due settimane e sarà Partille Cup, il torneo di pallamano giovanile più grande del mondo al via il 3 luglio (fino al 9). Stilati i gironi: 11 in tutto quelli della categoria under 13, con 66 squadre ai nastri di partenza in rappresentanza di 15 Paesi.

La società dei fratelli Romandini è stata inserita nel gruppo 9 insieme a tre formazioni svedesi (Redbergslids IK1, HK Aranȁs 2 e Lugi HF 2), una norvegese (Ski IL 2) e una islandese (Fram 2). Come detto l’Hc Monteprandone, uno dei quattro club italiani che saranno a Goteborg, porterà sull’aereo pure la bandiera di Monteprandone che il sindaco Stefano Stracci ha consegnato ai verdi nella cerimonia in Comune del 25 maggio scorso.

