GROTTAMMARE – Si è tenuto, il 29 maggio, l’incontro al Caffè Fornace di Grottammare che ha visto la partecipazione del noto politico Gianni Alemanno, segretario nazionale del “Movimento Nazionale Per la Sovranità”.

L’ex sindaco di Roma sostiene la candidatura di Lorenzo Vesperini (Città Unica, Città Futura e Centrodestra Unito) per le elezioni comunali locali che si terranno il 10 giugno.

Presenti anche il coordinatore regionale Giovanni Zinni, l’avvocato Gian Luigi Pepa membro dell’assemblea nazionale, Massimo Mattoni coordinatore provinciale candidato nella lista Grottammare Futura.

Lorenzo Vesperini durante la conferenza ha affermato: “Vogliamo dare voce alle famiglie che chiedono risposte importanti sul territorio. Abbiamo messo nel nostro programma politiche sociali e associative a salvaguardia del sociale. La sicurezza non deve chiudersi in un fortino comunale ma su un concetto territoriale insieme agli altri comuni limitrofi per combattere la criminalità. Riguardo all’immigrazione, non si parla delle tante famiglie locali in piena emergenza povertà. Io ritengo che prima vengano coloro che sono parte integrante di questo paese”.

Elezioni Grottammare: parla Gianni Alemanno

Gianni Alemanno ha dichiarato in conferenza: “Vesperini rappresenta la concreta attenzione sui problemi veri. Bisogna occuparsi di lavoro, sicurezza, ambiente e dare risposte al problema sanitario. I Comuni hanno sulle spalle tutta l’assistenza sociale senza avere le risorse. Dietro le spalle dei Comuni bisogna cambiare politica, non è vero che Lega e 5 Stelle vogliono boicottare l’Europa, vogliamo andare dall’Unione con la schiena dritta, le misure finanziarie non possono impoverirci. Pensiamo alla Bolkenstein: abbiamo il rischio di cancellare tante piccole imprese italiane a favore dei grandi gruppi a gestire le nostre spiagge. Il centrodestra deve combattere per essere politicamente sovranista. Bisogna fare in modo che i Comuni inizino a dare l’alternativa rispetto alla Regioni. Grottammare cambia e si schiera come tutta l’Italia. Il vivaismo, come ex ministro dell’agricoltura, se rimane cosa astratta non sfrutta la sua importanza per la difesa del territorio e dalla concorrenza sleale che proviene dall’estero”.

