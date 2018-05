Sono riusciti a portare in porto l’obiettivo di far tornare il turismo dell’Est che, anni fa portano nelle nostre spiagge e nelle fabbriche di calzature della regione migliaia di turisti delle regioni dell’est Europa

GROTTAMMARE – Per la prima volta atterreranno all’aeroporto delle Marche voli da Vilnius, Kiev e Riga. Saranno voli charters settimanali, da giugno a settembre, provenienti dalle capitali di Lituania, Lettonia e Ucraina, con una media di 160 passeggeri a bordo che viaggeranno con le compagnie aeree Air Baltic, Windrose Airlines e Small Planet. TEZ Tour, www.tez-tour.com uno dei maggiori tour operator operante, con più di 20 compagnie, sui mercati della Russia e dei Paesi Baltici, insieme alla Regione Marche, Aerdorica Aeroporto di Falconara, il Consorzio di operatori turistici interregionale Discover Italy, www.discoveritaly.eu l’associazione dei tour operator marchigiani Inside Marche, www.insidemarche.it sono riusciti a portare in porto l’obiettivo di far tornare il turismo dell’Est che, anni fa portano nelle nostre spiagge e nelle fabbriche di calzature delle Marche migliaia di turisti delle regioni dell’est Europa.

Le Marche sono state inserite tra le proposte nei cataloghi di Tez Tour, utilizzando lo scalo aeroportuale per il traffico dei turisti dai Paesi Baltici, Lettonia e Lituania, e dall’Ucraina. Paesi che mostrano sempre più interesse verso l’Italia alla ricerca di attrazioni naturalistiche, relax, shopping ed enogastronomia. Grazie al rapporto con TEZ sono stati conclusi accordi contrattuali con oltre 50 strutture recettive del territorio marchigiano da nord a sud e le vendite per la prossima estiva sono andate a gonfie vele. Le Marche hanno presentato un’offerta presentate completa , Discover Italy, Inside marche, la Regione Marche, il tour operator Food and Relax www.foodandrelax.com si sono molto impegnati a promuovere il nostro territorio anche attraverso B2B organizzati dalla società Comitel di Ascoli Piceno. I dirigenti e gli organizzatori delle nove mete di Tez Tour nelle sue molteplici visite ed incontri operativi nelle Marche, sono stati particolarmente colpiti e rimasti affascinati dalla bellezza di Grottammare, tanto da paragonarla ad Amalfi che all’interno della prestigiosa rivista viene reclamizzata come “Little Amalfi”.

Mentre la Regione Marche, con il suo stand, ha promosso nelle fiere di Vilnius e Rica “La Settimana delle Marche” con incontri, degustazioni, mostre, gli operatori privati hanno lavorato sull’incontro diretto con il pubblico, al fine di attrarre i turisti verso questa nuova meta acquistando sul catalogo “nuove idee per l’Italia”, tre pagine istituzionali in cui si racconta Grottammare e le Marche del sud .

La rivista “Tez Tou” in 150 mila copie è stata distribuita in tutte le fiere turistiche dei Paese dell’Est, in tutti i voli Charter verso l’Italia operato da Tez Tour, in tutti gli hotel e villaggi d’Italia con cui Tez Tour ha contratti di collaborazione. «La Tez Tour – spiega Sergey Khomyakov, Destination Manager – ha richiesto la collaborazione della Regione nella promozione della destinazione Marche presso le zone di partenza dei voli diretti per incrementare i flussi turistici e ha trovato piena intesa e desiderio di sviluppare un prodotto nuovo da parte dell’autorità locale».

Nello specifico sono previsti i seguenti voli: da Vilnius (Small Planet) sarà ogni mercoledì (180 passeggeri) da giugno ad agosto 2018; da Riga (Air Baltic-145 passeggeri) ogni domenica da giugno a settembre e da Kiev (Windrose Airlines – 180 passeggeri) ogni sabato da giugno a fine settembre.

Le attività di promozione realizzate hanno riguardato l’organizzazione di Fam Trip per i manager e per i gruppi di agenzie di vendita di ciascun mercato, ovvero viaggi di familiarizzazione sul territorio; un supporto per attività di marketing e promozione (workshop, presentazioni, comunicazioni ecc.) nei mercati di Ucraina, Lettonia e Lituania.

Il tour operator Tez Tour nelle Marche offrirà vacanze esperienziali nella Riviera del Conero (Portonovo, Sirolo, Numana, Marcelli, porto Recanati); Senigallia; Riviera delle Palme (San Benedetto del Tronto e Grottammare); Riviera Fermana-Maceratese (Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche); Riviera Pesarese (Fano e Gabicce). «Sono tre le tipologie di turisti che desideriamo attirare nelle Marche – spiega Sergey Khomyakov – innanzitutto coloro che desiderano una vacanza al mare con alberghi che abbiano accessi diretti alla spiaggia. Poi offriamo un pacchetto con albergo e spiaggia inclusa e un tour nelle principali città italiane, tra cui Bari perché per gli ortodossi è molto importante visitare la basilica di San Nicola nella città pugliese».

Il Tour Operator Food an Relax in collaborazione diretta con Tez Tour, presso la piazzetta chalet Baloo a Grottammare organizzerà tutte le settimane per i clienti TEZ due corsi esperienziali per la preparazione della pasta, della pizza ed un corso di avvicinamento al vino

