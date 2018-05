SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà un Ferragosto all’insegna del divertimento quello che vedrà come protagonista Roberto Ferrari conduttore della seguitissima trasmissione “Ciao Belli!” in onda su Radio Deejay. Nell’ultimo capodanno era stato ad Ascoli Piceno per festeggiare, appunto, l’ultimo dell’anno. Torna quindi in provincia il celebre personaggio.

Martedì 14 agosto, a partire dalle 19, animerà la bellissima piazza Giorgini, pronta ad accogliere migliaia di ragazzi provenienti dalle Marche e dall’Abruzzo per vivere una serata indimenticabile.

Il tour estivo vede il noto conduttore radiofonico far ballare e divertire il pubblico in dieci principali piazze italiane in occasione dei suoi trent’anni di carriera. La Riviera delle Palme, insieme a Lignano Sabbiadoro che sarà la tappa zero del tour per concludersi a Cefalù, è la città scelta per questo attesissimo evento estivo. Ad affiancare Roberto Ferrai ci saranno Ruggero de I Timidi, l’esilarante comico delle trasmissioni Mediaset “Zelig” e “Colorado” e Dj Shorty noto e talentuoso deejay.

Andrea Sambucco, in arte Ruggero de i Timidi, nel 2009 fa parte del cast di Colorado, dove presenta il “Corso per diventa- re cabarettista in 5 minuti”. L’anno seguente passa a Zelig Off, mentre nel 2011 a Zelig. Nel 2013 crea il personaggio Ruggero de i Timidi, e pubblica su YouTube il suo singolo d’esordio Timida- mente io. Nel 2014 partecipa al programma Tú sí que vales, classificandosi al terzo posto. Il 24 febbraio 2015 ha pubblicato il suo primo album come Ruggero de i Timidi, intitolato Frutto proibito, che è entrato al 12o posto nella classifica italiana di iTunes.

DJ Shorty, giovane dj, inizia la sua carriera distinguendosi per la grandissima professionalità espressa in piccole radio locali. Oggi vanta esperienze in importanti radio quali “Radio Studio Più” e grandi discoteche come il Genux, il Magica, il Florida. Ha prestato la sua opera in numerose compilations come “Arriva Progressiva”, “Virus Techno” e “Allarme rosso”. Il suo primo singolo, stampato su etichetta Progressive Force, si intitola “Yoga”, seguito dal follow up “Reflexx” sempre stampato su Progressive Force. Grande successo in Germania e Francia e programmatissimo dai migliori Networks italiani.

La serata inizierà a partire dalle 19 con un aperitivo dj set, seguirà alle 22 lo spettacolo di Ruggero de I Timidi. Alle 23 salirà sul palco Roberto Ferrari per proseguire all’una con la musica travolgente di Dj Shorty che farà ballare il pubblico presente nella notte più “calda” dell’estate.

L’evento è organizzato in collaborazione con la società Event.

