SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio del 17 maggio un centauro è stato costretto alle cure del Pronto Soccorso.

A Porto d’Ascoli, in via Pasubio vicino al Brico, sono rimaste coinvolte da un sinistro una moto e un furgone.

Rilievi in corso da parte dei Vigili Urbani sambenedettesi. Da capire se i mezzi si siano scontrati oppure che il centauro sia caduto dalla moto per evitare l’impatto. La Polizia Municipale chiarirà il tutto.

La persona si trova in ospedale per le cure mediche ma dalle prime indiscrezioni le sue condizioni non preoccupano troppo per fortuna.

