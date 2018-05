SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spiagge pulite, belle, vivibili, mare cristallino, non è un sogno ma un obiettivo che Legambiente vuole realizzare dal 20 al 27 maggio.

I rifiuti, per la maggior parte plastica, che finiscono nel mare e sulle spiagge, costituiscono un’emergenza ambientale ormai nota. Se non si interverrà in maniera decisa, secondo le più recenti proiezioni scientifiche, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci. E il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti (dati UNEP).

La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il nostro mare!

Prima di tutto possiamo tenere alta l’attenzione sul tema e promuovere comportamenti civili e sostenibili ed è per questo che il nostro circolo organizza due eventi di volontariato ambientale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei rifiuti in mare.

Domenica 20 maggio ore 9:30 “pulizia della scogliera sul porto”, appuntamento ingresso molo sud a San Benedetto del Tronto – per info: 338 9065643. – Iniziativa organizzata in collaborazione con il gruppo scout dell’Agesci di San Pio X.

Domenica 27 maggio ore 9:30 “puliamo la spiaggia della Sentina”, appuntamento ingresso Riserva sud-ovest della Sentina, sottopasso S. Giovanni – per info: 347 4670843. – Iniziativa patrocinata dal comune di San Benedetto ed organizzata con la collaborazione del gruppo Amici della Sentina.

Spiagge e Fondali Puliti ci ha permesso negli anni di raccogliere migliaia di rifiuti abbandonati, ma non solo. Con metodo scientifico abbiamo studiato e catalogato i rifiuti spiaggiati. Questo ci ha permesso di diventare un soggetto riconosciuto e autorevole sul tema dei rifiuti marini e delle plastiche a livello internazionale; abbiamo presentato l’indagine sul “marine litter” in molte città europee nell’ambito di iniziative e convention sull’ambiente, fino alla conferenza mondiale ONU sugli oceani che si è svolta a New York nel Giugno 2017

