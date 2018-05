GROTTAMMARE – Meno burocrazia, procedure più snelle, trasparenza, competitività, risparmio di tempo e costi sono temi prioritari ed urgenti all’ordine del giorno nell’agenda sia degli enti pubblici che dei soggetti imprenditoriali privati. In questa prospettiva, si inserisce il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, il cosiddetto MePA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip, che offre vantaggi per tutte le categorie di operatori economici dalle imprese, ai consorzi fino ai liberi professionisti.

Proprio per favorire la conoscenza e le numerose potenzialità di questo importante strumento alla luce delle ultime novità normative, le Province di Ascoli Piceno e Teramo, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali (Unitel), la Città di Grottammare e Consip hanno organizzato per martedì 8 maggio, a Grottammare nel teatro delle Energie, con inizio alle ore 9.30, il convegno di rilievo nazionale dal titolo “Il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti: gli strumenti di e-procurement a disposizione delle PA e delle imprese di Abruzzo e Marche”, rivolto sia alle pubbliche amministrazioni che agli operatori economici.

L’incontro rappresenta un’opportunità davvero speciale per conoscere, operativamente e da vicino, le attività di acquisto di beni, servizi e lavori delle pubbliche amministrazioni che, ormai da alcuni anni, si stanno avviando a procedure prevalentemente telematiche. Tra i temi affrontati: il Nuovo Portale e il Programma di razionalizzazione della spesa, gli strumenti di acquisto per la PA e le opportunità di vendita per le imprese. Una iniziativa che acquista ancora maggiore valenza in vista delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti che entreranno in vigore dal 18 Ottobre 2018 riguardo le comunicazioni e gli scambi di informazioni in ambito digitale.

“Attraverso questi eventi di grande qualità e spessore vogliamo essere vicini e di supporto agli Enti Locali ed a tutti i soggetti pubblici e privati – evidenzia il Presidente della Provincia D’Erasmo – con l‘obiettivo di fornire quegli aggiornamenti indispensabili a rendere sempre più rapide e trasparenti le procedure di approvvigionamento pubblico con significativi impatti sui costi della macchina burocratica e su quelli delle imprese“.

Il convegno vedrà gli interventi, tra gli altri, del presidente della Provincia di Ascoli Piceno Paolo D’Erasmo, del Presidente della Provincia Teramo Domenico Di Sabatino, del Sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e di Fabrizio Notarini, Coordinatore Centro Italia Unitel. Quindi entreranno nel vivo delle tematiche i vari esperti tra i quali Francesca Rinaldi Pasquali, Responsabile Nazionale Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A. Consip e Ferdinando Gemma e Andrea Di Tommaso rispettivamente responsabili Marche e Abruzzo della stessa Divisione Consip.

Per le iscrizioni di imprese e P.A. è possibile utilizzare il sito www.acquistinretepa.it o scrivere all’indirizzo e-mail: vincenzo.perozzi@provincia.ap.it. Info 0736/277339.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

