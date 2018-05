SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto. “Ha riscosso grande interesse la prima assemblea di quartiere tenuta dal neo eletto comitato Albula Centro nella sala parrocchiale dei Padri Sacramentini. In apertura è stato ricordato Luciano Calabresi, vice presidente, scomparso poco tempo fa. Erano presenti il presidente del comitato Guerino Di Berardino, insieme al segretario Luigi Novelli e al consigliere Marco Romani, il vice sindaco Andrea Assenti, gli assessori Andrea Traini, Annalisa Ruggieri e Pierluigi Tassotti e i consiglieri Mariadele Girolami, Antonella Croci e Tonino Capriotti. Molti gli argomenti di discussione proposti dai cittadini presenti, ma anche dalle associazioni di via Laberinto e via XX Settembre.

Si è andati dai lavori infiniti su via Crispi che creano problemi anche per i parcheggi per disabili alla segnalazione di una rastrelliera con bici segnate dal tempo e mai portate via, passando per i problemi di via Laberinto nella quale i residenti reclamano più pulizia (lodato il netturbino Giuseppe) e parcheggi e per una rivitalizzazione della via “degli orefici”, oggi via XX Settembre, spesso dimenticata dagli eventi mondani. Il presidente Guerino Di Berardino ha invocato la creazione di un’associazione socio culturale che organizzi manifestazioni per vivacizzare il quartiere e ha poi spostato l’attenzione sul problema sicurezza, introducendo l’intervento di Antonio Core dell’associazione Occhio Amico Pda che ha dato la massima collaborazione per la creazione di una rete di volontari come già esiste in altri quartieri cittadini. Sentitissimo è stato il tema dei rifiuti (entro il 2018 partirà il sistema dei mastelli anche in questo quartiere) che ha suscitato un interessante dibattito.

Il parco di via Pasqualetti, una sede per il comitato, gli asfalti da rifare specie dopo i lavori del Ciip, i parcheggi insufficienti e il posizionamento di nuovi cestini per i rifiuti sono stati gli altri argomenti trattati con Assenti e Traini che hanno risposto senza problemi ai cittadini convenuti, proponendo anche la stesura di un verbale dell’assemblea al fine di poter ricordare ogni singolo particolare della discussione.”

