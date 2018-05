Gli azzurri continueranno sulle spiagge del Lazio la preparazione per arrivare al meglio all’Europeo 2018, con le fasi finali della rassegna continentale in programma a inizio settembre ad Alghero, in Sardegna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono arrivate le nuove convocazioni del ct Del Duca per il prossimo raduno della Nazionale Italiana di Beach Soccer, che si terrà da lunedì 7 a venerdì 11 maggio nella solita location di Terraccina.

Per lo stage della prossima settimana, intanto, sono arrivate importanti conferme per tre giocatori che faranno parte della rosa dell’Happy Car Samb in questa stagione: di nuovo convocati Simone Del Mestre e Michele Di Palma, ormai da anni punti fermi del gruppo tricolore.

Altra grande soddisfazione, poi, per il sambenedettese purosangue Luca Addarii, alla sua terza chiamata consecutiva in poche settimane. La Nazionale bussa ancora e i rossoblù rispondono presente, in attesa di volare a Nazarè per il grande appuntamento della Winners Cup

