SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con il suo straordinario entusiasmo e con la consueta professionalità che lo caratterizzano, il dottor Mauro Mario Mariani è stato il protagonista della conferenza, organizzata dalla professoressa Monica Vita, docente assegnataria della funzione strumentale specifica.

L’incontro ha avuto luogo martedì 24 aprile all’Istituto d’Istruzione Secondaria “A. Capriotti” di San Benedetto del Tronto, alla presenza di più di cento studenti, di diversi docenti e della Dirigente Scolastica, professoressa Elisa Vita.

Il dottor Mariani (medico chirurgo, specialista in angiologia, esperto in alimentazione, consulente nutrizionista della trasmissione RAI 1 “Linea Bianca”, consulente nutrizionista “Autogrill” e libero docente) ha spiegato agli attenti ascoltatori che è la Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’Unesco, il modello nutrizionale da seguire per impostare uno stile di vita all’insegna del benessere psicofisico, nel rispetto del territorio e delle tradizioni culturali locali.

Con lo slogan “Il dottor Mariani torna a scuola” ha “vestito” i panni da “studente” e ha invitato i ragazzi a porre quesiti di loro interesse sul tema dell’alimentazione.

L’argomento, per la sua importanza e la sua attualità, è da anni al centro dell’attenzione e dell’impegno dell’istituto. E il dottor Mariani è riuscito come sempre a coinvolgere tutti i presenti e a offrire spunti di riflessione importanti sulle nostre scelte alimentari quotidiane.

“L’educazione alimentare è da anni uno dei punti cardine del nostro PTOF d’Istituto, nonché una delle Linee guida raccomandate dal MIUR – ha dichiarato la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisa Vita – Per questo motivo, l’incontro annuale con il dottor Mariani è per noi una bella consuetudine di cui andiamo fieri e che ci piace rinnovare ogni anno, poiché è un percorso sulla salute e sulla prevenzione che abbiamo iniziato anni fa e di cui il nostro Istituto è stato antesignano”.

