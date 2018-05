Al termine ci sarà porchetta e birra per tutti e il ricavato della giornata andrà in beneficenza al centro “Biancazzurro” che porterà una squadra di ragazzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dieci anni fa la Riviera fu scossa da una tremenda notizia.

In un incidente stradale, a soli 20 anni, morì Michele Bassi, un ragazzo molto amato e ammirato a San Benedetto, Porto d’Ascoli e non solo. Un grande shock per un’intera comunità. Ma Michele ha continuato, e continua, a vivere dentro i cuori di molte persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il 26 maggio si svolgerà a Porto d’Ascoli, al campetto situato nel quartiere Salaria dedicato alla sua memoria, la partita di calcetto “Amici di Michele Bassi”. Dalle 15.30 in poi.

Al termine ci sarà porchetta e birra per tutti e il ricavato della giornata andrà in beneficenza al centro “Biancazzurro” che porterà una squadra di ragazzi.

La cittadinanza è invitata a partecipare per ricordare un ragazzo speciale e fare un bel gesto di solidarietà.

