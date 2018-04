SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Cinemalcentro”, il programma di proiezioni cinematografiche del teatro Concordia promosso dall’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e da Cinema Margherita di Cupra Marittima, vivrà un momento particolarmente legato alla città di San Benedetto nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 aprile, sempre con inizio alle 21,30.

Sarà proiettato ”Il Cratere”, film della regista Silvia Luzi che, insieme al co-regista Luca Bellino, saluteranno il pubblico presente in sala allo spettacolo di sabato 21 aprile.

“Si tratta di un evento di particolare rilievo sia per il grande successo di stampa e pubblico che il film sta ottenendo – dice in proposito l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – sia perché è stato voluto dalla regista la cui famiglia risiede a San Benedetto del Tronto e che proprio alla Rotonda Giorgini ha realizzato una delle scene principali del film”.

”San Benedetto è presente nel film sia con la sua splendida piazza assolata, sia con una scena notturna molto suggestiva filmata nella grande pineta del Lungomare, grazie alla collaborazione del Circolo Arci Europa – spiega infatti Silvia Luzi – entrambe le scene sono state girate durante la Festa Della Madonna della Marina e, dal Giappone alla Francia, tutti mi continuano a chiedere dove si trovi questo luogo”.

Considerato tra i film più interessanti passati alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, “Il Cratere” ha poi trionfato nel principale festival asiatico, il Tokyo International Film Festival, vincendo lo Special Jury Prize, unico film italiano della storia ad aver conseguito questo risultato.

Il film racconta il rapporto travagliato di un’adolescente e suo padre, un venditore di peluche che vede nel talento della figlia una speranza di riscatto sociale. Gli attori Sharon e Rosario Caroccia, padre e figlia anche nella realtà, non avevano mai recitato prima e sono stati acclamati dalla critica nazionale e internazionale per la loro performance ritenuta ”un’impresa tecnicamente impressionante”.

Il prezzo del biglietto è di euro 6,50 (ridotto a 5 euro per età e per i tesserati). Si ricorda che coloro che si recheranno al Concordia per assistere alle proiezioni potranno lasciare l’auto nel parcheggio sottostante piazza Nardone al costo di un euro. Basterà pagare alla cassa del teatro, senza quindi utilizzare il parchimetro, lasciando gli estremi della targa della propria auto.

