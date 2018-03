Il primo passo è stato il cambio dei corpi illuminanti: venticinque nuovi pezzi a tecnologia Led hanno sostituito le vecchie sfere che presentavano malfunzionamenti e che sono state per anni facile obiettivo dei vandali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista delle festività pasquali l’amministrazione comunale di San Benedetto ha deciso di rifare il look alla pineta sul lungomare all’altezza di via Zara.

Il primo passo è stato il cambio dei corpi illuminanti: venticinque nuovi pezzi a tecnologia Led hanno sostituito le vecchie sfere che presentavano malfunzionamenti e che sono state per anni facile obiettivo dei vandali.

Inoltre tutti i pali a sostegno delle lampade sono stati riverniciati per conferire un aspetto fresco e gradevole.

Oggi l’area verde presenta una illuminazione uniforme, rispettosa delle norme e in grado di abbattere fortemente i consumi.

I prossimi interventi nel parco miglioreranno gli elementi di arredo e del verde.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 11 oggi)