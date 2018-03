Rallentamenti in quel tratto. La Polizia Stradale compierà i rilievi per chiarire le dinamiche dello scontro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 14 marzo.

A Porto d’Ascoli, sull’Ascoli-Mare direzione est, si è verificato un tamponamento fra veicoli vicino allo svincolo per l’A14 per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Rallentamenti in quel tratto. La Polizia Stradale compierà i rilievi per chiarire le dinamiche dello scontro.

