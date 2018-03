Ottanta scatti per raccontare l’ultima tappa dell’edizione 2018 della corsa dei due mari. Il polacco Michal Kwiatkowski vince la kermesse davanti all’italiano Damiano Caruso e al britannico Gerlaint Thomas. Successo di tappa per l’australiano Rohan Dennis

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottanta scatti per raccontare l’ultima tappa dell’edizione 2018 della corsa dei due mari, la classica prova cronometro con arrivo e partenza al centro di San Benedetto.

Il polacco Michal Kwiatkowski vince la kermesse davanti all’italiano Damiano Caruso e al britannico Geraint Thomas. Successo di tappa per l’australiano Rohan Dennis. Tra i più applauditi dal pubblico sambenedettese lo stesso Caruso, in lizza fino all’ultimo per la vittoria, assieme ai connazionali Vincenzo Nibali e Fabio Aru oltre che a Peter Sagan.

