SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di smontaggio dei ponteggi della casa famiglia “Santa Gemma” verrà interdetto il transito veicolare in via Voltattorni lunedì 12 Marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

A darne comunicazione, il Comune di San Benedetto del Tronto.

