SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’area sud di San Benedetto pronta per un’iniziativa organizzata dall’associazione commercianti e Punto Aiuto Cittadino.

L’11 marzo si terrà una fiaccolata a Porto d’Ascoli, l’evento avrà luogo da piazza Cristo Re dalle 18.

E’ stata organizzata come risposta agli episodi criminali che accadono nei quartieri meridionali della città e per sensibilizzare la cittadinanza. Furti in abitazioni e strutture ma recentemente anche rapine. Viene chiesto maggior controllo e tutela da parte delle istituzioni e dalle Forze dell’Ordine.

