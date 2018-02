La viabilità del tratto di Viale dello Sport nel tratto compreso tra la Rotonda Roncarolo e Via San Pio X verrà divisa in tre tronchi tramite il posizionamento dei classici new jersey

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì sera in occasione di Samb-Mestre il traffico subirà alcune limitazioni. La viabilità del tratto di Viale dello Sport nel tratto compreso tra la Rotonda Roncarolo e Via San Pio X verrà divisa in tre tronchi tramite il posizionamento dei classici new jersey che verranno installati a metà della Tribuna Mare.

Dalla Rotonda Roncarolo ai new jersey posizionati in Viale dello Sport è disposto il divieto di transito veicolare e pedonale ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite mentre dai new jersey posizionati in Viale dello Sport alla strada a sud della scuola IPSIA ci sarà divieto di transito veicolare e da Via San Pio X alla strada a sud della scuola IPSIA ancora divieto di transito veicolare. ad eccezione dei veicoli dei tifosi della Samb.

Decisione classica tesa a evitare contatti fra tifoseria anche se da Mestre non ci sarà una vera e propria invasione visto che finora ai tifosi veneti sono stati venduti 36 biglietti.

