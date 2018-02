ACQUAVIVA PICENA – Non si svolgerà, quest’anno, un consueto appuntamento molto sentito nell’entroterra.

Parliamo del Carnevale dei bambini ad Acquaviva Picena. “Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di non autorizzare lo svolgimento del consueto carnevale dei bambini al Palazzetto – afferma il sindaco Pierpaolo Rosetti – viste le nuove disposizioni in materia di sicurezza ed il forte richiamo al loro rispetto”.

Il primo cittadino aggiunge: “Già nel mese di dicembre e di gennaio sono state effettuate due riunioni con le associazioni per informare e sollecitare al rispetto delle disposizioni per tutte le manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale – conclude – L’amministrazione si è già attivata per effettuare le verifiche ed adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle manifestazioni”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 61 volte, 61 oggi)