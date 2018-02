MONTERPRANDONE – Il Comune di Falconara Marittima mette in rete la Pesca Sostenibile! Food Contest Amatoriale “Un Mare di Marche” #uncuoreperricostruire, lanciato sui principali canali social lo scorso 21 dicembre 2017, è stato prorogato al 2 marzo 2018. Una sfida aperta a tutti, in particolare a chi ama dilettarsi tra i fornelli, agli amanti della cucina e della sana alimentazione e ai blogger non professionisti, che raccontano e fotografano i propri piatti. I partecipanti avranno modo fino al 2 marzo 2018 (registrandosi al food Contest Amatoriale) di cimentarsi nella preparazione di ricette originali che avranno per protagonista il pesce locale sostenibile “secondo stagione”, pescato o allevato nella R. Marche, in abbinamento con i i prodotti della Montagna e in particolar modo quelli del Piceno dell’area cratere del sisma 2016.

Oltre al vincitore del food contest Amatoriale“Un Mare di Marche” #uncuoreperricostruire sono previsti due premi, offerti #uncuoreperricostruire per le due menzioni speciali: miglior “Miglior scatto Fotografico” e migliore “Ricetta a prova di bambini pappa fish”, legata quest’ultima alla promozione di un’alimentazione sana, equilibrata e consapevole a partire dall’infanzia.

La promozione dell’evento avverrà in maniera capillare e si avvale anche della collaborazione con la Fondazione Marche Cultura e il Social Media Team Marche, che attraverso i suoi canali social contribuirà a divulgherà le suddette iniziative.

Il Comune di Falconara Marittima, realizza gli eventi nell’ambito del Progetto Regionale di “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile” (PF Economia Ittica, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione R. Marche, Priorità 5 Misura 5.68 Misure Connesse alla Commercializzazione (Art. 68 Reg (UE) N.508/2014), lettera g), “Promozione e Comunicazione della pesca e della acquacoltura sostenibile”. PO FEAMP Italia 2014-2020), in collaborazione con Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile, Organizzazione Produttori Pesce Azzurro Ancona, Associazione Produttori Pesca Ancona

Si ringrazia inoltre Roberto Tommasone di “Un Cuore per Ricostruire” il gruppo d’acquisto dei prodotti dell’area cratere sisma 2016, avviato presso il Centro AgroAlimentare Piceno di San Benedetto del Tronto. http://uncuoreperricostruire.com

Tutti gli eventi previsti sono inseriti nelle iniziative della Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità 2017 promossa dal CNES AGENDA 2030 (il Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità della Commissione UNESCO) http://www.unesco2030.it/.

Tutte le iniziative sopra descritte sono promosse e divulgate sul sito del Comune di Falconara Marittima

