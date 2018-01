GROTTAMMARE – Le maestranze comunali del Settore Manutenzioni, guidate dal Capo operaio Domenico Vallorani, in questi giorni, sono impegnate nella sistemazione del verde di arredo di viale Garibaldi a Grottammare.

In particolare gli operai stanno provvedendo a togliere le radici di piante e arbusti secchi ormai da tempo e a ricollocare al loro posto lecci, aranci e viburni per un totale di 10 essenze arboree. I lavori poi proseguiranno con la potatura dei lecci dello stesso viale.

“Viale Garibaldi è senza dubbio tra le vie principali della marina ottocentesca: un viale che merita un’attenzione particolare – hanno dichiarato il Sindaco Enrico Piergallini e l’Assessore alla Qualità urbana Stefano Troli – Appena possibile tenteremo di finanziare un intervento che migliori la condizione dell’asfalto, sollevato in alcuni tratti dalle robuste radici dei pini”.

Altre squadre sono impegnate nello sfalcio dell’erba in varie zone della città (pineta Ricciotti e le rotatorie, via Bambini di Beslan, via Sacconi) e nella sistemazione e messa in sicurezza degli imbocchi stradali in via Cuprense.

