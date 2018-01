SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forse più bel saluto non poteva esserci. Domenica 21 gennaio, in occasione della partita Bayern Monaco-Werder Brema, in Bundesliga (risultato 4-2), giocata all’Allianz Arena di Monaco, i tifosi di casa, da tempo legati da un gemellaggio coi tifosi della Samb (in particolar modo il gruppo Schickeria, spesso presenta al “Riviera”) ha ricordato il tifoso rossoblu Giuseppe Di Nicola detto “Lu Doce“, recentemente scomparso.

“Ora bevi la tua birra nel cielo degli ultras, buon viaggio Doce” hanno scritto i tifosi tedeschi su uno striscione in un mare rossoblu, sopra il quale è comparsa la riproduzione del volto sorridente de Lu Doce.

