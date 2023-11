LIEGI – Si sono svolti al Country Hall Arena di Liegi, in Belgio, i campionati europei Wka di karate, organizzati dalla World Karate Alliance. La società di Alba Adriatica Karate Pavoni, guidata dagli istruttori Sandro Pavoni e Patrizia Di Giosia, ha partecipato a questi campionati con dieci atleti convocati dalla Karate Team Italia per quanto riguarda il karate e Tka Italia per il kobudo. Sono state ben diciannove le medaglie conquistate dal Team Pavoni nelle due discipline.

Gli ori europei conquistati sono stati ben sei, dei quali tre da Leonardo Buccigrossi e gli altri da Matteo Moretti, Martina Biagi e Patrizia Di Giosia, sette gli argenti con Mateo Alla (due), Edoardo Contri (due), Matteo Moretti, Patrizia Di Giosia e Sandro Pavoni e sei le medaglie di bronzo con Mateo Alla (due), Edoardo Contri, Matteo Biagi, Matteo Moretti e Sandro Pavoni.

Ottimi risultati anche per Tommaso Luciani, giunto quarto e Riccardo Lizzi, classificatosi al sesto posto. Un risultato straordinario, non certo annunciato, ma fortemente voluto dai due tecnici Pavoni e Di Giosia, che è andato ben oltre i sogni dei due tecnici dopo il lungo lavoro di preparazione che hanno fatto gli atleti per giungere preparati a questa importantissima competizione.

Dopo i festeggiamenti per i risultati ottenuti, si torna subito a lavorare in vista delle prossime gare come la Coppa Italia, la Christmas Cup, il campionato nazionale, l’Open di Malta e il campionato del mondo di fine marzo 2024.