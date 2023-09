IL TABELLINO

Trofeo “Pierluigi Camiscioni”, Stadio “Nelson Mandela” (San Benedetto del Tronto).

Valorugby Emilia – Fiamme Oro Rugby 19-20 (7-10)

Marcatori: 13’ cp Canna (0-3); 23’ m. Tavuiara tr. Newton (7-3); 26’ m. Angelini tr. Canna (7-10); 49’ m. Ledesma tr. Ledesma (10-14); 57’ m. Barnes (19-10); 63’ cp Di Marco (19-13); 76’ m. Angelini tr. Di Marco (19-20)

Fiamme Oro Rugby: Cioffi; Forcucci, Gabbianelli, Angelini, Guardiano; Canna, Marinaro; Giammarioli, De Marchi, Angelone; D’Onofrio U., Stoian; Iacob, Taddia, Barducci

A disposizione: Moriconi, Drudi, Mancini-Parri, Iovenitti, Chiappini, Tomaselli, Fragnito, Di Marco, Chianucci, Vian, Fusari A., Mba, Spinelli, Biondelli. All.: Guidi

Valorugby Emilia: Farolini; Lazzarin, Tavuiara, Schiabel, Colombo; Newton, Violi; Sbrocco, Nasove, Paolucci; Fuser, Ruaro; Pavesi, Silva, Diaz

A disposizione: Mazzanti, Marinello, Favre, Dell’Aqua, Esposito, Tuivaiti, Reton, Ledesma, Majstorovic, Resino, Barnes. All.: Manghi

Arbitro: Pompa

Assistenti: Giurina e Capone

Cartellini: giallo a Nasove (VRE) al 7’ Calciatori: Canna (FFOO) 1/1; Di Marco (FFOO) 2/2; Ledesma (VRE) 1/1; Barnes (VRE) 0/1

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il trofeo “Pierluigi Camiscioni” torna in bacheca a Ponte Galeria grazie alla vittoria delle Fiamme sul Valorugby Emilia 20-19.

Match equilibrato tra le due squadre che hanno onorato al meglio la manifestazione in un’amichevole durante la quale Fiamme e Valorugby non si sono risparmiate, dando vita ad un match giocato punto su punto.

I Cremisi sono riusciti a mantenere la concentrazione non disunendosi nei momenti di maggior difficoltà, riuscendo alla fine ad avere la meglio sugli avversari, mettendo in atto i dettami di coach Gianluca Guidi. Ovviamente, essendo una partita di avvicinamento al campionato, lo staff tecnico ha voluto sperimentare varie opzioni di gioco alternando tutti i 29 giocatori convocati.

«Questa è la partita che ha concluso il nostro periodo di preparazione e, insieme al mio staff, abbiamo tratto indicazioni importanti sulla direzione da seguire – ha detto coach Gianluca Guidi – La squadra si è amalgamata bene e sta in iniziando a mostrare una propria identità. Molti dei ragazzi non li conoscevo bene e questa è stata un’ulteriore occasione per vederli all’opera per orientare al meglio il nostro lavoro in vista del campionato».

LA CRONACA

Dopo dieci minuti di studio tra le due squadre, gli emiliani sono costretti a giocare con l’uomo in meno per un giallo a Nasove; due minuti dopo arrivano i primi punti dell’incontro e a metterli a segno è Carlo Canna che centra i pali: 0-3. Le Fiamme non riescono a sfruttare il vantaggio numerico e, dopo il rientro in campo del numero 7 emiliano, il Valorugby al 23’ va in meta con Tavuiara; Newton trasforma ed è 3-7.

Tre minuti dopo arriva la reazione cremini con una bella azione finalizzata da Marcello Angelini che schiaccia oltre la linea e, con la trasformazione di Carlo Canna, il XV della Polizia di Stato torna in vantaggio sul 7-10, punteggio con cui si chiude la prima frazione. I primi minuti della ripresa sono quasi tutti di marca emiliana: i ragazzi di Manghi costringono le Fiamme nella propria metà campo e al 49’ vanno in meta con Ledesma, che si incarica anche della trasformazione portando i suoi a +4.

Al 57’ il Valorugby centra di nuovo il bersaglio grosso con Barnes che fa 19-10. Al 63’ le Fiamme accorciano con Filippo Di Marco dalla piazzola: 19-13. Le Fiamme non perdono la concentrazione e, dopo vari batti e ribatti, riescono ad andare in meta con Marcello Angelini; Filippo Di Marco trasforma ed è vantaggio Fiamme: 19-20. Allo scadere il Valorugby ha l’occasione per ribaltare il punteggio, ma Ledesma fallisce il calcio del sorpasso e le Fiamme si aggiudicano la terza edizione del Trofeo “Pierluigi Camiscioni”.