SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In seguito all’improvviso temporale che ha colpito la città si sono registrati allagamenti in diversi punti del territorio urbano. Alcuni dei principali sottopassaggi cittadini sono al momento chiusi. Diverse squadre composte da personale del Comune sono già intervenute e sono in questi istanti al lavoro per riaprire i passaggi alla circolazione nel minor tempo possibile.