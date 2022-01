Sono molti gli assenti in casa rossoblu tra squalificati e infortunati ma mister Alfonsi afferma: “Ci siamo preparati e a prescindere dai ruoli e dal modulo dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manca sempre meno alla ripresa del campionato e la Samb tornerà in campo domenica 23 gennaio alle ore 14:30 presso lo Stadio Riviera delle Palme per sfidare il Pineto. Di seguito le dichiarazioni del pre-partita di mister Alfonsi.

Alfonsi: “Quella di domani sarà una gara difficile, dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento giusto, positivo e con la giusta cattiveria. Non dobbiamo sbagliare questa gara. Pineto? Squadra forte, ha già giocato qui contro il Porto d’Ascoli e si sono trovati bene con la grandezza del campo e vorranno fare bella figura. Faremo qualche cambiamento tattico, ci mancano pedine importanti ma a prescindere dai ruoli o dal modulo. Ci siamo preparati, non abbiamo paura e chi scenderà in campo deve avere la mentalità giusta”.

