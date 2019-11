SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le immagini di Eleven Sports sintetizzano, tramite la telecronaca di Giulio Basile, la netta superiorità dei rossoblu anche in una gara dove non hanno brillato come in altre occasioni, pur finendo sconfitta.

Da notare come il gol di Di Pasquale, nella ripresa, sia stato annullato ingiustamente per una carica al portiere che non si nota: tutto il contrario di quanto avvenuto a Reggio Emilia una settimana prima, ai danni, però, della Samb.

