CUPRA MARITTIMA – L’ultimo appuntamento estivo del festival “Il mare dentro” si svolgerà a Cupra Marittina, sabato 31 agosto, presso l’anfiteatro Lungomare Nord, con due appuntamenti.

Alle ore 18 Alessandro Pertosa presenterà il suo ultimo libro “Passio. Con gli occhi degli altri”, in dialogo con il poeta Davide Rondoni. In Passio, Pertosa, filosofo poetante, convoca sulla via dolorosa le questioni di una necessità personale ed epocale, la necessità di un Vangelo, un annuncio, radicale, attuale e sproporzionato alle pretese del pensiero moderno.

Alle ore 21, Davide Rondoni sarà di nuovo in scena con un reading poetico dal titolo “Fra le onde: poesia di naufragio e di approdo”. Approdo impossibile. Naufragio necessario. Per provare a dire ciò che non si può dire. E che tuttavia è necessario esprimere in qualche modo.

Il noto poeta romagnolo sarà accompagnato dai maestri Guido Porrà, al sax, e da Daniele Cococcioni alla fisarmonica. “Il mare dentro” è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima e organizzato dall’associazione Marca d’Autore.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.