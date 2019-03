SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con la cultura di qualità in Riviera con uno spettacolo da non perdere.

In occasione del 24° Incontro Nazionale dei Teatri Invisibili, giovedì 14 marzo alle ore 21, presso il Teatro dell’Olmo di San Benedetto del Tronto, “La Bottega del Teatro” di Caserta presenta “La cantata dei giorni pari”, con Pierluigi Tortora, Michele Tarallo e Peppe Romano. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla prima produzione del grande Eduardo De Filippo. Tre attori fanno rivivere, riscrivendo i testi, le atmosfere eduardiane sempre piene di divertimento, ma anche di saggezza e previdenza. La tradizione viene ammodernata per tenerla al passo con i tempi. Un viaggio che attraversa commedie come “Farmacia di turno” e “Sik Sik l’artefice magico”, passando anche per altre più note al grande pubblico.

La Bottega del Teatro, nel corso degli anni, ha caratterizzato il suo lavoro basandolo sul necessario incontro tra l’avanguardia e la tradizione teatrale, ritenendo che non si possa prescindere dalle radici, che comunque vanno riviste mettendole al passo con i tempi. Il canto e la musica accompagnano quasi sempre la messinscena dei suoi lavori.

Pierluigi Tortora è socio fondatore dei Teatri Invisibili. Ha preso parte anche a varie produzioni dei Teatri Uniti: “Il Misantropo”, con Toni Servillo e Iaia Forte,“ Le False Confidenze”, con Servillo e Anna Bonaiuto,“ Pinocchio “ , con Roberto De Francesco e Toni Servillo. Attualmente sta lavorando in compagnia con Alessandro Gassmann in “Fronte del porto ”. E’ stato protagonista dello spettacolo “Comunista” di Angelo Ferracuti per la regia di Alessandro Perfetti. Ha ideato e realizza in un antico Eremo a Casertavecchia un festival di teatro. Nel quartiere Acquaviva di Caserta, dal 2006, ha aperto un piccolo spazio denominato “La Bottega del Teatro”, dove svolge laboratori, incontri e performance teatrali.

Ingresso 8 euro, si consiglia la prenotazione ai numeri 3477555404/3406490905.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte)