COLONNELLA – “Come avrete avuto modo di leggere stamattina, il nostro ospite Roberto Donadoni, dopo un periodo di inattività, è stato ingaggiato dallo Spezia Calcio in serie B. Per ovvie ragioni Sabato 8 Novembre non potrà essere presente con Luca Serafini alla nostra cena. Se da un lato la notizia ci ha fatto enormemente piacere per Roberto, dall’altro lato ci siamo ritrovati nel panico di dover annullare o ridurre la portata dell’evento con oltre 120 persone già prenotate, voli e hotel prenotati, locandine stampate, articoli di stampa già usciti. Ci siamo attivati da subito per trovare una soluzione e solo pochi minuti fa siamo riusciti a convincere un altro grandissimo campione ad essere tra noi. Siamo felici di annunciarvi che Sabato 8 Novembre sarà ospite del nostro club uno degli eroi di Manchester, uno degli artefici del 6-0 contro l’Inter: il brasiliano Serginho“. Così il Milan Club Val Vibrata in una nota diffusa il 4 novembre.

“Questi tipi di eventi normalmente hanno bisogno di mesi di preparazione ma volevamo a tutti i costi regalarvi una serata indimenticabile e ce l’abbiamo messa tutta per renderla tale. Sperando che apprezziate il nuovo evento, vi aspettiamo numerosi. Per prenotazioni e info 3533662621. Tutti coloro che si erano prenotati per la cena con Donadoni, possono disdire senza problemi. Non ricevendo disdette daremo per confermata la presenza” conclude il Milan Club Val Vibrata.

La locandina aggiornata