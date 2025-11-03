MONTEFIORE DELL’ASO – Montefiore dell’Aso si appresta a ospitare, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre, un’ampia serie di eventi nell’ambito del festival itinerante “Radici di Terra MarcheStorie 2025 “, che dal 17 ottobre al 16 novembre coinvolge i quattro borghi di Montefiore dell’Aso, Moresco, Petritoli e Ripatransone.

Già da oggi, lunedì 3 novembre, si è aperta, presso il Polo Museale di San Francesco, la mostra fotografica “Come eravamo, come siamo“, a cura di Paolo Bargoni, che resterà aperta tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 20, fino al 9 novembre. Nella mattinata di venerdì 7 novembre, saranno coinvolte le scuole attraverso l’intervento di Collettivo 27 e della compagnia Lupo Innocente che, con “Versi diversi“, proporranno a tutti gli allievi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria testi poetici riadattati sia di autori del ‘900 che del poeta locale Cancarò.

Sabato 8 novembre saranno tanti e diversi gli eventi che animeranno il paese nel corso dell’intera giornata. Si partirà alle ore 10 con “Indietro nel tempo“, una ricostruzione di scene contadine degli anni ’40 e ’50 realizzata dagli attori della compagnia Lupo Innocente attraverso una visita al museo della civiltà contadina e alla chiesa; alle ore 15, sempre la compagnia Lupo Innocente, con il Collettivo 27, reciterà “Versi de noiatri“, una serie di poesie e filastrocche dialettali con cui coinvolgerà l’intero paese; contemporaneamente, si svolgeranno sia il laboratorio “Giochi e fiori” a cura dell’associazione Infiorata, sia la gara culinaria “Lu Ciammellottu“, una vera e propria sfida tra gli abitanti del borgo al ciambellotto più buono. Alle ore 18, invece, si terrà, presso il Polo Museale San Francesco, la presentazione del libro “Concerto per cornamusa e giramondo” di Maurizio Serafini, mentre dalle ore 19,30 si potrà partecipare a una degustazione di prodotti tipici messi a disposizione da alcuni ristoranti e osterie del luogo. Alle ore 21,30, il Polo Museale San Francesco ospiterà lo spettacolo teatrale e musicale “Quando eravamo stupidi” con Mirco Abbruzzetti e l’Ensamble Melange d’Ages.

Domenica 9 novembre, invece, la mattinata sarà dedicata a una passeggiata con degustazioni per conoscere le aziende locali La Marchigiana di Porrà e la Continua Domodimonti: per partecipare occorre prenotarsi al numero 333 4517480; nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, presso la Sala De Carolis del Polo Museale San Francesco, il poeta Alessandro Pertosa terrà un atelier di poesia dal titolo “Voci“: l’evento è gratuito ma è richiesta la prenotazione al numero 333 4517480. Il pomeriggio di domenica sarà, invece, all’insegna del cinema con “Pop Corn – Sei dimore in cerca d’autore“, la proiezione di quattro cortometraggi con dibattito a partire dalle ore 17,30 presso la Sala De Carolis del Polo Museale San Francesco.