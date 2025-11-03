SAN BENEDETTO – Dieci anni di teatro, dieci anni di comunità: l’Associazione Calidoscopio Aps, che dal 2016 gestisce il Cineteatro San Filippo Neri, ha presentato la decima stagione teatrale, oggi 3 novembre 2025, presso la sala consiliare del comune di San Benedetto, un traguardo che è insieme celebrazione e nuovo punto di partenza. La rassegna, significativamente intitolata “Passato, Presente, Teatro”, si apre il 21 novembre 2025 con lo spettacolo “Mondopane” di Francesca Camilla D’Amico, e si snoderà fino a marzo con dieci appuntamenti tra prosa e teatro ragazzi.

A presentare la nuova stagione è Irene Procacci, responsabile dell’ambito comunicazione e ufficio stampa insieme alla direttrice artistica, Chiara Santarelli, che sottolinea l’importanza di questo anniversario: “È la nostra decima stagione teatrale, ma anche il decimo anno di gestione del teatro. Vogliamo celebrare il passato e guardare al futuro, valorizzando le esperienze e le persone che hanno reso questo luogo un punto di riferimento culturale per la città.”

Il titolo “Passato, Presente, Teatro” racchiude la filosofia dell’intera stagione: un invito a riflettere sulle proprie radici e sulla crescita personale e collettiva, con uno sguardo sempre rivolto al domani. “Il nostro è un teatro che sa di futuro, – aggiunge Procacci – un luogo aperto 24 ore su 24, abitato da una comunità viva e sempre in movimento”. L’Associazione Calidoscopio è una realtà piccola ma in costante crescita, sostenuta da bandi regionali, ministeriali, fondazioni bancarie e progetti europei. Nel corso degli anni, il Cineteatro San Filippo Neri si è affermato come centro culturale e sociale, accogliendo spettacoli, laboratori, incontri e attività rivolte a tutte le fasce d’età.

Durante la conferenza stampa di presentazione, anche l’amministrazione comunale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Il San Filippo Neri – è stato sottolineato – è un teatro di quartiere diventato un punto di riferimento cittadino, un luogo dove si intrecciano cultura, arte e sociale, capace di competere con i più importanti poli culturali del territorio”.

Il cartellone 2025/26 propone 10 spettacoli: 7 di prosa e 3 dedicati al teatro ragazzi nella rassegna pomeridiana “In famiglia a teatro”. Accanto a compagnie storiche, tornano sul palco artisti e realtà emergenti del panorama nazionale.

Tra gli appuntamenti più attesi:

-21 novembre – “Mondopane” di Francesca Camilla D’Amico;

-29 novembre – “Lady Grey”, spettacolo della compagnia Mamimò, tratto da un testo Premio Pulitzer e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova;

-20 dicembre – “Margherita H”, con l’attrice Valeria Romanella, per la regia di Marco Rusaì;

-24 gennaio – “Dopo tutto quello che è nulla”, monologo femminile tra teatro e stand-up comedy con Luisa Politica;

-21 febbraio – “Interno Camera”, sulla difficoltà delle nuove generazioni di costruire una famiglia;

-6 marzo – “InterlagA”, della compagnia toscana Sesteatro;

-21 marzo – “Tales from Shakespeare”, che chiuderà la stagione con un omaggio al grande drammaturgo inglese.

La sezione “In famiglia a teatro” propone invece:

-14 dicembre – “Storie di diritti e giocattoli rotti” con Davide Calvaresi, in collaborazione con la Casa Nesti;

-16 febbraio – “Le nuove avventure dei musicanti di Brema” del Teatro Due Mondi di Faenza;

-9 marzo – “Il sogno del giovane Michelangelo”, dedicato ai più piccoli ma pensato per tutte le età.

Per l’Associazione Calidoscopio, il teatro è prima di tutto strumento di crescita e inclusione. “Non vogliamo un pubblico passivo” spiega Chiara Santarelli. “Dopo ogni spettacolo organizziamo ‘C’è di più’, un momento di dialogo tra pubblico e attori per riflettere insieme sulle emozioni vissute.” Questa dimensione di partecipazione attiva si riflette anche nei progetti sociali e nei laboratori teatrali condotti nelle scuole e nei centri del territorio.

Accessibilità e abbonamenti

La stagione è pensata per essere accessibile a tutti:

Biglietto singolo: €15.

Abbonamento 7 spettacoli di prosa: €85.

Promozione “Paghi 2, entri in 3” per la rassegna In famiglia a teatro.

Gli abbonamenti sono disponibili fino al 15 novembre presso la segreteria del teatro, via mail o telefono, oppure online su CiaoTickets.