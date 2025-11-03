GROTTAMMARE – Grottammare: Beni, Porfiri, Tombolini, Alfonsi (42’st Polini), Maranesi (28’st Fabrizi), Iuvaló, Seproni, Cisbani, Loretucci (35’st Mazzieri), Pomili (35’st Bellini), Di Nicolò (11’st Ricci). Allenatore CAMPANILE
Palmense Fermana: Tiberi, De Carolis (11’st. Fuglini), Gregonelli, Haxhiu, Silenzi, Aliffi, Basili (35’ST Mancini), Nazziconi (14’ st. Cuccù), Pelliccetti, Nazziconi, Zira. Allenatore CARDELLI
MARCATORI: 25’pt Alfonsi, 23’st Pomili; 43’st Pelliccetti (PF).
Prima vittoria stagionale in casa per il Grottammare, che al “Pirani” supera 2-1 la Palmense. Gli uomini di mister Campanile la sbloccano al 25′ del primo tempo con Alfonsi, portandosi in vantaggio nella prima frazione di gioco. Nella riprese raddoppiano grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pomili. Nel finale la Palmense la riapre con l’ex Pelliccetti ma non basta, i tre punti vanno al Grottammare.
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Lascia un commento