Mister Ginestra: “Risultato meritato per quanto si è visto sul campo, anche se mi sono arrabbiato perchè l’avremmo dovuta vincere prima, poi nel calcio quando non sfrutti le occasioni vieni punito. Se non avessero sbagliato il rigore staremmo commentando un’altra partita, ma per fortuna il Dio del calcio oggi ci ha dato una mano. Abbiamo avuto tre o quattro palloni nitidi per passare in vantaggio, quindi non direi che è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco in mano. Obiettivo? Pensiamo solo ad arrivare prima possibile a 40 punti”.

Sannipoli: “Ho calciato io ed è andata bene, è una punizione che abbiamo provato in settimana. Lì ho pensato solo a prendere la porta, sapevo che con una deviazione poteva essere insidiosa. Giocare qui è stupendo, avete una piazza bellissima, poi questo stadio mi porta fortuna perchè ho segnato qui anche col Trastevere”.

Eusepi: “E’ stata una partita difficile dall’inizio alla fine, la verità è che loro ci hanno fatto girare a vuoto. Fa male ma non dobbiamo mollare perchè ci servono punti. Tutti hanno dato il massimo, ma siamo arrivati stanchi e scarichi, è stata una settimana non facile per noi dopo due derby in cui abbiamo speso tante energie ma questo campionato non ti permette di sbagliare. Il gol subito? Non ho capito cosa sia successo tra Cultraro e Scafetta, forse la barriera si è aperta. Sul rigore Sbaffo era sicuro di calciare e non me la sento di commentare, dobbiamo subito andare avanti e rimboccarci velocemente le maniche. Zitti e pedalare, i bonus ce li siamo finiti. Mi manca il gol? Tornerò al gol anche quando sarò messo in condizione di segnare”.

Mister Palladini: “Orsini purtroppo non sta bene, non è una cosa grave ma è lunga, ci hanno detto che dovrà stare fuori per un po’. Venendo alla partita nel primo tempo abbiamo fatto fatica, loro giravano bene la palla anche se grosse occasione non ne hanno avute. Il risultato si stava incanalando sullo 0-0 poi purtroppo gli episodi hanno fatto la differenza. Ci dispiace ma sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Se mi sento in discussione? Quando i risultati non arrivano è chiaro che mi sento in discussione, ci sta, ma ora io penso solo a trovare la quadra per rialzarci, so benissimo che perdendo quattro partite tutto è possibile. Il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza il prima possibile, ma non sarà facile”.