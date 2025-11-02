ORSINI s.v.: Costretto al cambio al 36′ per un colpo alla testa.
ZINI 5: Poco preciso quando si tratta di spingere, meglio in fase difensiva. Si fa espellere al minuto 87′ e sulla punizione arriva il goal ospite.
PEZZOLA 5,5: Nel complesso prestazione non negativa ma sbaglia in alcune letture.
DALMAZZI 6,5: Tiene bene su Bernardotto, avversario complicato. Nella difesa rossoblu il migliore.
TOSI 6: Non spinge come al solito, probabilmente stanco dopo le 3 partite in una settimana.
ALFIERI 5,5: Non sempre preciso e qualche fallo di troppo. Non manca comunque la voglia.
CANDELLORI 6: Tampona sulla mediana, uno dei pochi che sembra all’interno della partita. Come sempre generoso nella doppia fase.
KONATE 6: Il più attivo in fase offensiva nel primo tempo. Nella ripresa non riesce ad incidere.
TOURE N. 5: Dell’attacco è quello che si vede di meno. Sostituito al 64′ da Napolitano.
MARRANZINO 5,5: Tanto impegno anche in fase difensiva ma manca l’apporto davanti. Sostituito a inizio ripresa.
EUSEPI 5,5: Oggi più in sofferenza del solito. Tanto gioco di sponda per i compagni ma poco efficace.
ALL. PALLADINI 5: La squadra sembrava scarica sia fisicamente che mentalmente dopo il derby di Coppa. Prestazione negativa ma squadra anche sfortunata.
Dalla panchina:
CULTRARO 5 (36′): Fortunato in un uscita al minuto 60′. Nel goal del Guidonia il tiro è centrale, ha delle sue responsabilità.
NAPOLITANO 5 (64′): Era al rientro dopo alcuni problemi fisici. Non riesce ad incidere sulla partita.
SBAFFO 5 (64′): Entra ed è subito protagonista, si conquista un calcio di rigore ma è proprio lui a sbagliarlo. Errore che pesa.
SCAFETTA s.v. (80′): Ultimi 10 minuti più recupero con pochi palloni toccati.
Arbitro Mazzoni 6: Decisioni nel complesso corrette. Giusto il rigore per la Samb come anche l’espulsione per Zini.
Lascia un commento