SAN BENEDETTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-Guidonia, 12a giornata del Girone B di Serie C Sky Wi-fi 2025/26.

NOTE

Serata non troppo fredda, manto erboso in buone condizioni. Tra gli ospiti due ex Samb, il portiere Mazzi e il capitano Cristini. Leonardo Pezzola gioca con una maschera protettiva al volto dopo il duro colpo al setto nasale subito durante la sfida con l’Ascoli di mercoledì. Spettatori 7’074.

FORMAZIONI

SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi, Candellori, Alfieri, N. Toure, Marranzino, Konate, Eusepi.

All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Sbaffo, Battista, Zoboletti, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta, Tataranni.

GUIDONIA (3-5-2): Mazzi, Esempio, Cristini, Errico, Spavone, Mulè, Santoro, Mastrantonio, Tascone, Zappella, Bernardotto.

All. Ciro Ginestra. A disp. Stellato, Sannipoli, Calì, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Franchini, Tessiore.

ANGOLI 5-1

AMMONITI Errico, Santoro

ESPULSI Zini

CRONACA

1′ Al via il match, Samb che attacca verso la Nord.

4′ Konate prova a rendersi pericoloso sulla corsia di sinistra ma viene chiuso in fallo laterale.

6′ Primo corner per la Samb, ma la difesa ospite libera.

8′ Ancora Konate molto ispirato arriva al limite dell’area ma perde l’attimo per calciare e perde palla.

11′ Si vede anche il Guidonia che guadagna un corner. Sugli sviluppi ci prova Zappella dalla distanza ma la sfera termina sul fondo.

15′ Ospiti che provano a guadagnare campo ma il possesso palla per ora non si traduce in azioni pericolose.

19′ Spavone lanciato a rete in posizione di fuorigioco, para Orsini ma era tutto fermo.

21′ Alfieri prova il destro dai 20 metri, smorzato da un difensore e facile per Mazzi.

23′ Partita molto bloccata in questa fase, con i rossoblu che non riescono ad aggirare la “ragnatela” costruita dal centrocampo a 5 del Guidonia.

26′ Bernardotto pescato sul filo del fuorigioco incrocia col sinistro ma mette sul fondo. Posizione di partenza dubbia, sarebbe stata da controllare.

29′ Filtrante di Spavone per Bernardotto, orsini esce con i tempi giusti e lo anticipa ma si fa male. Staff sanitario in campo. A terra anche Dalmazzi per un colpo subito a inizio azione.

32′ Ancora gioco fermo, si scaldano preventivamente Cultraro e Zoboletti.

33′ Si riprende ora a giocare, sia Orsini sia Dalmazzi sembrano in grado di continuare.

35′ Purtroppo Orsini aveva provato a stringere i denti ma non ce la fa e chiede il cambio.

36′ Fuori Orsini tra gli applausi, dentro Cultraro.

39′ Marranzino prova la botta improvvisa dalla distanza, Mazzi blocca in due tempi col brivido, c’era Eusepi pronto come un falco a sfruttare l’errore del portiere.

41′ Manovra avvolgente dei rossoblu ma Zini sbaglia la misura del cross e l’azione sfuma.

45′ Sono 4′ di recupero. Angolo Samb, Alfieri crossa sul secondo palo ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco di Konate.

45+3′ Punizione Guidonia dalla trequarti, cross per Cristini che colpisce di testa, blocca Cultraro.

45+4′ Finisce qui un primo tempo non entusiasmante, ritmi bassi e gioco spezzettato. Portieri praticamente inoperosi.

RIPRESA

2′ Subito Samb in attacco, triangolazione tra Candellori e Zini con quest’ultimo che prova il tiro forte sul primo palo, Mazzi chiude in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi, cross di Alfieri troppo basso.

7′ Brutta palla persa da Tosi in proiezione offensiva, riparte il contropiede del Guidonia ma anche Bernardotto è impreciso. Non una bella partita a livello tecnico stasera.

11′ Altri passaggi sbagliati sia da Alfieri sia da Zini direttamente in fallo laterale. Rossoblu che non riescono proprio a costruire azioni.

15′ Rischia tantissimo la retroguardia rossoblu su un’imbucata di Spavone, bravissimo Cultraro che esce coi tempi giusti, poi Pezzola spazza in fallo laterale.

17′ Angolo Samb, Alfieri pesca Pezzola che di testa mette alto di poco.

18′ Arrivano adesso i primi cambi di Palladini per dare una scossa. Dentro Sbaffo e Napolitano per Marranzino e N. Toure.

22′ Punizione Samb dalla trequarti, Sbaffo si avvita di testa ma la sfera viene colpita con un braccio da Cristini. L’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore per i rossoblu!

23′ Il Guidonia chiede la revisione al FVS, Sbaffo ha già il pallone in mano.

24′ Revisione conclusa, l’arbitro conferma il calcio di rigore per la Samb!

25′ NOOOO! SBAFFO CALCIA FUORI! Aveva spiazzato il portiere incrociando col destro ma la sfera finisce sul fondo.

30′ Ammonito Santoro per un’entrata in ritardo su Konate.

34′ Dentro Scafetta per Konate.

37′ Punizione dai 25 metri per la Samb. Alfieri prova la conclusione ma la palla termina in curva.

42′ Fallo di Zini al limite dell’area su Stefanelli. Dopo revisione al FVS l’arbitro estrae il rosso diretto. Samb in 10.

43′ Guidonia in vantaggio, Sannipoli calcia forte e rasoterra sotto la barriera e beffa Cultraro, complice anche una lieve deviazione. 0-1. Si è messa malissimo.

45′ Sono 6′ di recupero.

45’+1′ SBAFFO VICINO AL PARI: stop e tiro col destro, Mazzi devia in corner.

45’+2′ Angolo di Alfieri, ancora una volta troppo basso e prevedibile, rumoreggia il pubblico.

45+4′ Tosi calcia dal limite, alto, poteva fare meglio.

45’+5′ Samb che prova a buttare il pallone in avanti alla disperata, ma Sbaffo commette fallo in attacco e le speranze del pari si affievoliscono.

45’+6′ Finisce qui, Samb-Guidonia 0-1. Quarta sconfitta consecutiva in campionato per i rossoblu.

Calciatori incoraggiati dalla Nord nonostante il risultato a fine partita al grido di “forza ragazzi”.