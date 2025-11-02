SAN BENEDETTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-Guidonia, 12a giornata del Girone B di Serie C Sky Wi-fi 2025/26.
NOTE
Serata non troppo fredda, manto erboso in buone condizioni. Tra gli ospiti due ex Samb, il portiere Mazzi e il capitano Cristini. Leonardo Pezzola gioca con una maschera protettiva al volto dopo il duro colpo al setto nasale subito durante la sfida con l’Ascoli di mercoledì.
FORMAZIONI
SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi, Candellori, Alfieri, N. Toure, Marranzino, Konate, Eusepi.
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Sbaffo, Battista, Zoboletti, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta, Tataranni.
GUIDONIA (3-5-2): Mazzi, Esempio, Cristini, Errico, Spavone, Mulè, Santoro, Mastrantonio, Tascone, Zappella, Bernardotto.
All. Ciro Ginestra. A disp. Stellato, Sannipoli, Calì, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Franchini, Tessiore.
ANGOLI 1-1
AMMONITI
ESPULSI
CRONACA
1′ Al via il match, Samb che attacca verso la Nord.
4′ Konate prova a rendersi pericoloso sulla corsia di sinistra ma viene chiuso in fallo laterale.
6′ Primo corner per la Samb, ma la difesa ospite libera.
8′ Ancora Konate molto ispirato arriva al limite dell’area ma perde l’attimo per calciare e perde palla.
11′ Si vede anche il Guidonia che guadagna un corner. Sugli sviluppi ci prova Zappella dalla distanza ma la sfera termina sul fondo.
15′ Ospiti che provano a guadagnare campo ma il possesso palla per ora non si traduce in azioni pericolose.
19′ Spavone lanciato a rete in posizione di fuorigioco, para Orsini ma era tutto fermo.
21′ Alfieri prova il destro dai 20 metri, smorzato da un difensore e facile per Mazzi.
23′ Partita molto bloccata in questa fase, con i rossoblu che non riescono ad aggirare la “ragnatela” costruita dal centrocampo a 5 del Guidonia.
26′ Bernardotto pescato sul filo del fuorigioco incrocia col sinistro ma mette sul fondo. Posizione di partenza dubbia, sarebbe stata da controllare.
Lascia un commento