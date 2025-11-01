SAN BENEDETTO – Si è svolta questa sera alle ore 18, presso la sede del circolo “Mare Bunazz”, la presentazione del nuovo libro di Marcello Iezzi, “Ombre sulla riviera”. L’evento, organizzato da Mimmo Minuto per la 44ª rassegna “Incontri con l’autore” dell’Associazione “I luoghi della scrittura”, ha registrato una grande partecipazione di pubblico ed è stato patrocinato dal Comune di San Benedetto e da “Libri ed Eventi”.

A moderare l’incontro sono stati Enrico Piergallini, consigliere regionale, e Alessandro Seri, fondatore e proprietario della SERI editore di Macerata.

Marcello Iezzi, giornalista dal 1974, ha iniziato la sua carriera presso l’emittente televisiva Telecavocolor-TVP, fondata da Giuseppe Valeri. Dal 1982 è corrispondente del quotidiano “Il Resto del Carlino”, di cui è tuttora collaboratore. Nel 2019 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Tra le sue pubblicazioni precedenti figurano “43° Parallelo. La strada di un sogno” e “Il profumo dello zafferano”.

Il nuovo romanzo, “Ombre sulla riviera”, è un racconto di fantasia ambientato tra la Riviera delle Palme, la Lombardia, la Germania e la Danimarca. La vicenda ruota attorno alla scomparsa di un ragazzo e alle indagini di un barman appassionato di film gialli, che decide di mettersi sulle sue tracce, sostituendosi alle forze dell’ordine. Un intreccio di personaggi e di luoghi che conduce il lettore in un viaggio di scoperta e conoscenza, tra mistero e introspezione.