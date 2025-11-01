SAN BENEDETTO – La Samb, dopo la vittoria nel derby di coppa, vuole tornare al successo anche in campionato. I tre punti, infatti, mancano ormai da due giornate a seguito delle sconfitte in trasferta contro Livorno e Ascoli. Al Riviera domenica arriverà il Guidonia Montecelio, 6° in classifica con tre punti in più dei marchigiani.

Si tratta di una squadra ostica, l’unica, finora, in grado di battere l’Arezzo capolista, grazie a un’ottima difesa che in undici partite ha subito solo 7 gol. Il modulo usato da mister Ginestra sulla carta sarebbe un 3-5-2, anche se i quinti, soprattutto Enrico sulla sinistra, tendono a rimanere bassi, quasi a formare una linea a cinque con i tre centrali. Per coprirsi ulteriormente si schierano stretti dietro la linea della palla, cercando di chiudere più spazi possibili.

Se da una parte concedono poco, dall’altra hanno importanti carenze offensive: sono solo 8 i gol segnati dal Guidonia in questa prima parte di campionato. Creano e tirano poco, generando spesso un xg (expected goals) inferiore all’1. Il capocannoniere della squadra a quota 3 reti è Bernardotto, che, nell’attacco a due con Spavone, svolge praticamente il ruolo di seconda punta svariando per più zone del campo.

Questa tattica difensivista per ora sta ripagando e il Guidonia si trova in piena zona playoff. La Samb, per uscire vittoriosa da questo match, dovrà gestire al meglio il possesso palla che probabilmente gli avversari le concederanno, e sfruttare i giocatori più abili nell’uno contro uno, come ad esempio Konaté, per cercare di creare superiorità davanti. L’atteggiamento, però, dovrà essere il più simile possibile a quello del derby.