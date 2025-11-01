SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo trent’anni di carriera la dottoressa Manuela Bizzarri, dirigente medico presso il pronto soccorso cittadino, va in pensione.

Nel corso della sua trentennale carriera la dottoressa si è sempre distinta per la sua umanità, per la sua professionalità e la sua sensibilità.

La sua assenza si sentirà sicuramente nello staff della DEA, che saluta una valorosa professionista con commozione e partecipazione.

Il pensionamento è stato ufficializzato nella giornata di oggi, sabato 1 novembre 2025. L’Ospedale Madonna del Soccorso ringrazia la dottoressa per la serietà e la competenza con cui ha portato avanti i suoi molti anni di servizio.