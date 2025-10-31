Nei nostri studi abbiamo intervistato Laura Ficcadenti, nata a San Benedetto nel 1991. Ha conseguito la laurea in lingue e turismo e convive con la sindrome di Gordon Holmes, una patologia genetica rara, che presenta sintomi complessi e progressivi. Ha scritto un libro dal titolo “Non era colpa dei pastelli” dove parla di sé raccontando la propria storia con schiettezza, ironia e sensibilità.

“Il libro è nato qualche mese dopo la perdita del mio vecchio lavoro, quando scherzando dissi alla mia psicologa: “E adesso che faccio? Ora provo a scrivere un libro!” e alla fine l’ho fatto davvero, volendo trasformare qualcosa di doloroso in qualcosa di utile. Scrivere è stato un modo per mettere ordine e allo stesso tempo, per dire a chi si sente fuori posto che non è solo” ha dichiarato la nostra autrice parlando di come le è venuta questa idea.

Alla domanda poi sulla scelta del titolo del suo lavoro, queste sono state le sue parole: “Con questo titolo ho voluto richiamare un episodio vissuto all’asilo, in cui la maestra ci chiese di disegnare e colorare dei pesciolini per la copertina di un quaderno, i quali poi sono diventati il simbolo della copertina del mio libro… pesciolini un po’ deformati e con i colori che uscivano spesso dai bordi. Fu quello il primo campanello d’allarme e in quella occasione mi resi conto che appunto “non era colpa dei pastelli”, ma che dietro c’era qualcosa”

La sua è una testimonianza forte su cosa significhi affrontare la vita con speranza e gioia, convivendo con una malattia che certamente le ha fatto attraversare momenti difficili e ardue sfide dal punto di vista personale e sociale