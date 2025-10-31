SAN BENEDETTO – Alla fine, il derby doppio è finito in parità. Una parità inventata ovviamente, visto che le due gare che attendevamo da 4 decenni, si sono si svolte in competizioni diverse, ma giusta.

Giusta perché Samb e Ascoli hanno giocato due partite combattute e divertenti, in cui il risultato è rimasto in bilico fino alla fine regalando emozioni a tutti.

Cosa diventata rara in serie A, figuriamoci nel calcio minore, dove addirittura le squadre maggiori creano squadre senza ambizione per far fare le ossa ai giocatori più giovani.

Ci ho messo un po’ a scrivere questo articolo che, nelle mie intenzioni sarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la fine della partita al Riviera.

Nei giorni precedenti la prima partita, avevo scritto che questa occasione di confronto era molto più importante del risultato calcistico.

Scomodando Pasolini, che vedeva nel calcio l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, avevamo ricordato che il primo derby, quello che si svolgeva nella contea del Derbyshire era una specie di rito collettivo senza regole e senza un un vero e proprio risultato finale, se non quello di portare la palla il già vicino possibile alla piazza centrale del paese vicino.

I riti non hanno bisogno di risultati, ma tutta la passione messa in campo dalle due anime della mia terra, meritava un vincitore! E così, per almeno due giorni mi son sforzato di trovare un criterio valido per assegnare un titolo surreale quanto sentito.

Purtroppo non l’ho trovato.

Fino a qualche anno fa, le sfide che si sviluppavano su due partite, venivano decise assegnando un valore doppio ai gol segnati in trasferta. Se questa regola fosse stata ancora valida, sarebbe stato dunque l’Ascoli a vincere quello che avevo giocosamente definito “lo scudetto del Piceno”.

Ma, da qualche anno, questa regola non è più applicata e così… buon per noi il titolo rimane li, vacante per i prossimi derby che verranno.

E’ pur vero che, se la partita di campionato ha un valore maggiore rispetto alla Coppa Italia di serie C (dalla quale non si retrocede, ne viene promossi…), il turno infra settimanale ha comunque emesso una sentenza: ovvero l’Ascoli è stato eliminato dalla competizione, mentre la Samb va avanti al turno successivo.

Ma, in tutta onestà, anche questo parametro sarebbe stata una forzatura e non può essere usato per assegnare un titolo che, seppur virtuale avrebbe potuto avere una sua imperitura importanza nella memoria dei tifosi.

E così, è tutto rimandato alla prossima primavera.

Il prossimo derby si giocherà ancora una volta al Riviera delle Palme che, per logistica e conformazione sarebbe perfetto per ospitare i tifosi dell’Ascoli.

Probabilmente qualcuno storcerà il naso perché, considerati i lavori di ristrutturazione del Del Duca, quest’opportunità non potrà essere concessa ai tifosi della Samb ancora per qualche anno. Ma tutto il Piceno merita questa vetrina.

In fondo, complice il super lavoro delle forze dell’ordine, a parte striscioni stonati e gli odiosi quanto purtroppo classici cori da stadio, tutto si è svolto senza quei drammi che un po’ tutti avevamo temuto.

Lo stesso presidente Massi, in conferenza stampa ha elogiato l’Ascoli per l’ospitalità ricevuta, definendola professionalità. Così deve essere sempre.

Quattro mesi nel calcio sono una eternità, ma forse è anche il tempo giusto per provare ad organizzare qualcosa che davvero permetterebbe a tutti di fare un salto di qualità.

Certo, provocatori e leoni da tastiera continueranno a fare quello che gli riesce meglio. Cose fastidiose sono purtroppo accadute, mo ho deciso deliberatamente di non citarle. Primo perché sono genuinamente convinto che la maggior parte dei tifosi di Ascoli e Samb non crede a quello che urla o espone allo stadio quando cita o auspica tragedie.

Secondo perché, quando la stupidità va in scena, l’unico rimedio efficace è l’indifferenza, perché è propedeutica alla dimenticanza.

Il 4 marzo, la curva sud del Riviera non può e non deve rimanere vuota.