SAN BENEDETTO – Nella nuova puntata di Punto a Capo si parla di sport, inclusione e passione. Ospiti in studio il presidente della società sportiva “Il Faro basket”, Giovanni Marzetti, e il membro della presidenza, Lino Simonetti. Insieme ci raccontano la nascita di una realtà che, da San Benedetto del Tronto, sta portando un messaggio di apertura e solidarietà attraverso il baskin, la versione inclusiva del basket.

Presidente Marzetti, partiamo dall’inizio: che cos’è “Il Faro” e come nasce questa esperienza?

Giovanni Marzetti:

«Il Faro nasce da un gruppo di amici che condivide la passione per la pallacanestro e, in alcuni casi, anche per il baskin. Abbiamo voluto creare a San Benedetto un vero punto di riferimento, proprio come suggerisce il nome, per i ragazzi.

L’obiettivo è restituire alle nuove generazioni ciò che noi abbiamo ricevuto dallo sport: valori, crescita personale, senso di comunità. Vogliamo dare a ognuno la possibilità di praticare questo sport e di esprimere il proprio potenziale.»

Professor Simonetti, lei viene da un altro ambito sportivo. Cosa l’ha spinta a entrare nel progetto?

Lino Simonetti:

«Io vengo dall’atletica leggera, ma mi sono avvicinato al basket grazie ai miei figli. Seguendo il loro percorso sportivo ho conosciuto questa bellissima realtà e sono rimasto colpito dallo spirito che la anima: la voglia di stare insieme, di crescere, di confrontarsi.

Poi il baskin è arrivato quasi naturalmente, come evoluzione del progetto: una forma di sport che mette davvero al centro la persona e i valori umani.»

Presidente, ci spieghi meglio: che cos’è il baskin e perché è così speciale?

Giovanni Marzetti:

«Il baskin è un’evoluzione del basket tradizionale, ma con un’anima profondamente inclusiva. Nasce in Italia grazie a un padre che, avendo una figlia disabile e figli normodotati, voleva permettere a tutti di giocare insieme.

Da questa intuizione è nato uno sport con regole che consentono a persone con abilità diverse, fisiche, cognitive o sensoriali, di partecipare nella stessa squadra.

Il principio non è l’uguaglianza, ma l’equità: ognuno dà il massimo secondo le proprie possibilità, e tutti sono parte fondamentale del gruppo.»

Un messaggio fortissimo di inclusione. È vero che la squadra di San Benedetto ha ottenuto ottimi risultati?

Giovanni Marzetti:

«Sì, con grande orgoglio possiamo dire di aver raggiunto il secondo posto alla Coppa Italia di baskin. È stato un traguardo importante, frutto di anni di lavoro e di passione. Siamo stati premiati sia dal Comune di San Benedetto che da quello di Grottammare, che hanno dimostrato grande sensibilità verso il nostro impegno. Per noi rappresentare le Marche, in particolare il sud della regione, è stato motivo di enorme soddisfazione.»

Professor Simonetti, come si può trasmettere ai giovani l’entusiasmo per questo sport?

Lino Simonetti:

«Basta assistere a una partita. È impossibile non farsi coinvolgere.

Quando vedi un ragazzo in carrozzina segnare un punto e la squadra esplodere di gioia, capisci che il valore dello sport va ben oltre la competizione. È condivisione, emozione pura. Mio figlio, che insegna scienze motorie, coinvolge i suoi studenti in attività di baskin scolastico, e ogni volta l’entusiasmo è contagioso.»

Dove si allenano e come si può partecipare?

Giovanni Marzetti:

«Ci alleniamo il sabato pomeriggio alla palestra Fazzini-Mercantini di Grottammare, dalle 15:30 alle 17:00. È un open day permanente: chiunque voglia provare è il benvenuto. Abbiamo ragazzi che arrivano anche da fuori provincia, persino dall’Abruzzo. Il nostro gruppo è aperto a tutti — ragazzi e ragazze con e senza disabilità. Non ci sono limiti se non quello d’età per le gare ufficiali, che iniziano dai 14 anni in su.»

Il baskin come educazione alla parità

Nel dialogo emerge un concetto chiave: il baskin come strumento educativo.

Marzetti sottolinea come lo sport possa aiutare i giovani a superare barriere sociali e psicologiche, persino fenomeni come il bullismo. «Nel baskin – spiega – impari che tutti hanno un valore, e che la squadra vive solo se ciascuno dà il proprio contributo.»

Simonetti aggiunge: «Guardando una partita, si comprende davvero il significato della parola “inclusione”. È un termine spesso abusato, ma qui si realizza pienamente: abilità diverse che convivono e cooperano, in un’unica armonia.»

Prima di concludere, i due ospiti ringraziano i ragazzi e le famiglie che partecipano a questa avventura sportiva. «Ci sentiamo ancora pionieri, ma vedere l’entusiasmo dei giovani e delle loro famiglie ci conferma che siamo sulla strada giusta.»

Giovanni Marzetti:

«Dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione, siamo pronti a tornare in campo con grande entusiasmo. La squadra del Faro San Benedetto affronterà un nuovo anno sportivo nel Girone B – Marche Sud del campionato Baskin Marche 2025/2026.

Sarà una stagione intensa e ricca di emozioni: inizieremo con la prima partita il 16 novembre 2025 contro Jesi Black, poi il 6 dicembre affronteremo Jesi Orange, mentre il 21 dicembre saremo ospiti del Macerata.

Il nuovo anno si aprirà con due trasferte impegnative: l’11 gennaio 2026 e il 25 gennaio 2026 giocheremo entrambe le volte contro Senigallia. Il girone di ritorno prenderà il via a febbraio e si concluderà a marzo, mesi che saranno decisivi per la qualificazione ai Play-off Marche, in programma dal 28 marzo 2026.

Le finali regionali, previste per il 18 e 19 aprile 2026, decreteranno il Campione Regionale Baskin Marche 2025/2026.»